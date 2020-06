Le Camerounais Nicolas N'Koulou buteur pour la reprise de la Serie A

Après 103 jours d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Italie de football a repris samedi 20 juin, avec pour première rencontre le match de la 25e journée entre le Torino et Parme. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1. Le premier but a été marqué par les Turinois grâce à Nicolas N'Koulou. D'une tête puissante (15e), le Camerounais, passé par Monaco, Marseille et Lyon, a inscrit son premier but de la saison 2019-2020. Mais Parme a égalisé grâce au Slovaque Juraj Kucka, servi par un autre ancien joueur de Ligue 1, l'Ivoirien Gervinho (31e).