Jordan Ayew nouveau meilleur buteur ghanéen de l’histoire de la Premier League

En marquant samedi 20 juin lors de la victoire de Crystal Palace à Bournemouth (2-0), Jordan Ayew a inscrit son nom dans les annales de la Premier League. Avec 25 buts, il est le nouveau meilleur buteur ghanéen de l’histoire du championnat. Il devance Anthony Yeboah et son propre frère André.

Crystal Palace peut encore rêver à une qualification européenne en fin de saison. Fort de trois succès consécutifs avant l’arrêt de la Premier League en mars, le club londonien a bien redémarré samedi 20 juin en enchaînant une quatrième victoire lors de la 30e journée. Sur le terrain de Bournemouth, les Eagles l’ont emporté sans trembler (2-0). Ils pointent à la 9e place au classement avec 42 points, soit seulement cinq de retard sur la 5e place occupée par Manchester United. Et Jordan Ayew s’est particulièrement distingué au Vitality Stadium.

Il dépasse Anthony Yeboah lors de sa meilleure saison en Premier League

Alors que son équipe menait déjà 1-0, le Ghanéen a fait le break d’une reprise impeccable du plat du pied droit à la 23e minute. C’est le 9e but personnel pour le fils d’Abedi Pelé cette saison en Premier League. Il conforte ainsi son statut de meilleur buteur de Crystal Palace, loin devant le Serbe Luka Milivojevic (auteur du premier but contre Bournemouth), le Néerlandais Patrick van Aanholt et l’Ivoirien Wilfried Zaha, qui comptent tous 3 buts sur cet exercice 2019-2020. Il confirme aussi que cette saison 2019-2020 est sa meilleure depuis qu’il évolue en Angleterre ; en 2015-2016 avec Aston Villa et en 2017-2018 avec Swansea, il s’était arrêté à 7 réalisations.

Et surtout, Jordan Ayew passe un cap : avec désormais 25 buts inscrits en Premier League, il est le nouveau meilleur buteur ghanéen de l’histoire du championnat d’Angleterre. Il devance d’une unité l’ancien recordman, Anthony Yeboah. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve l’autre frère Ayew, André, avec 21 buts.

Remarquons toutefois qu’Anthony Yeboah a inscrit ses 24 buts en l’espace de 47 matches avec Leeds United (1994-1995 et 1995-1996, 12 buts à chaque fois ; aucun but en 1996-1997), et qu’André Ayew a atteint les 21 buts en 89 rencontres avec Swansea et West Ham. Jordan Ayew, lui, en est à 129 apparitions.

Le 27e Africain le plus prolifique... et du temps pour monter encore dans la hiérarchie

Jordan Ayew, 28 ans, progresse aussi dans la hiérarchie des meilleurs buteurs africains en Premier League. Juste avant le confinement mi-mars, il s’était invité dans le Top 30 des attaquants du continent africain les plus prolifiques ; le voilà maintenant un peu plus haut avec ses 25 buts. Le podium – Didier Drogba, Emmanuel Adebayor et Yakubu Aiyegbeni – est encore loin, certes.

L’attaquant des Black Stars apparaît tout de même au 27e rang en égalant le total du Béninois Stéphane Sessegnon. Le Congolais Lomana Lua Lua (24 buts) et le Burundais Saido Berahino (23 buts) sont dépassés. Prochains joueurs à surpasser pour Jordan Ayew : le Nigérian Victor Anichebe et le Zimbabwéen Benjani Mwaruwari, 26 buts chacun.

Le classement des meilleurs buteurs africains en Premier League (au 21 juin 2020)

1) Didier Drogba (Côte d’Ivoire) 104 buts

2) Emmanuel Adebayor (Togo) 97 buts

3) Yakubu Aiyegbeni (Nigeria) 95 buts

4) Sadio Mané (Sénégal) 80 buts

5) Mohamed Salah (Égypte) 72 buts

6) Yaya Touré (Côte d’Ivoire) 62 buts

7) Nwankwo Kanu (Nigeria) 54 buts

8) Riyad Mahrez (Algérie) 53 buts

9) Efan Ekoku (Nigeria) 52 buts

10) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) 47 buts

11) Shola Ameobi (Nigeria) 43 buts

12) Demba Ba (Sénégal) 43 buts

13) Frédéric Kanouté (Mali) 43 buts

14) Papiss Cissé (Sénégal) 37 buts

15) Benedict McCarthy (Afrique du Sud) 37 buts

16) Salomon Kalou (Côte d’Ivoire) 36 buts

17) Peter Odemwingie (Nigeria) 36 buts

18) Wilfried Bony (Côte d’Ivoire) 35 buts

19) Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire) 35 buts

20) Peter Ndlovu (Zimbabwe) 34 buts

21) Henri Camara (Sénégal) 31 buts

22) El-Hadji Diouf (Sénégal) 28 buts

23) Obafemi Martins (Nigeria) 28 buts

24) Mame Biram Diouf (Sénégal) 27 buts

25) Victor Anichebe (Nigeria) 26 buts

26) Benjani Mwaruwari (Zimbabwe) 26 buts

27) Jordan Ayew (Ghana) 25 buts

28) Stéphane Sessegnon (Bénin) 25 buts

29) Lomana Lua Lua (RDC) 24 buts

30) Saido Berahino (Burundi) 23 buts

