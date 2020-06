Russie: Charles Kaboré et Clinton Njie positifs au coronavirus

Texte par : RFI Suivre

Krasnodar, 3e au classement du championnat de Russie, n'accueillera pas le Dinamo Moscou (7e) ce dimanche 21 juin, dans le cadre de la 23e journée. Le match a été reporté par la Fédération russe au 19 juillet. La raison : trois joueurs du Dinamo ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit du Burkinabè Charles Kaboré, du Camerounais Clinton Njie et du Polonais Sebastian Szymanski. Tous trois ont été placés en quarantaine et sous surveillance médicale pour une durée de 14 jours, tandis que leurs coéquipiers et les membres du staff du Dinamo Moscou sont confinés depuis samedi au centre d'entraînement à Novogorsk, dans la banlieue de la capitale. Ce report et cet isolement interviennent alors que le championnat russe a repris cette semaine après trois mois d'interruption en raison de la pandémie.