Madjid Bougherra sélectionneur de l’équipe A’ d’Algérie

Texte par : RFI Suivre

La Fédération algérienne de football a annoncé ce lundi 22 juin la nomination de l’ancien international Madjid Bougherra comme sélectionneur de l’équipe A’. Bougherra, qui a participé au Mondial 2014 au Brésil était jusqu’en février dernier l’entraîneur de l’Al Fujairah FC aux Émirats arabes unis. « L’ancien capitaine des Verts aura pour mission principale de préparer les échéances futures de cette sélection, notamment le CHAN 2022 qu’abritera l’Algérie. M. Madjid Bougherra aura ainsi la possibilité de prospecter et de suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais également pour l’équipe A où il collaborera étroitement avec M. Djamel Belmadi (sélectionneur des A, ndlr) », indique le communiqué de la fédération. L’équipe A’ n’a pas participé aux quatre dernières éditions du CHAN.