Le sort de la CAN 2021 au Cameroun scellé fin juin?

Le sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations masculine (CAN 2021), prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février, pourrait être en partie scellé après la réunion du Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) du 25 juin. Il va en effet se pencher sur un calendrier des matches internationaux bouleversé par la pandémie de coronavirus. En fonction des décisions de la FIFA, les éliminatoires de la CAN 2021 pourront s’achever à temps ou pas.

Dans un monde idéal, la grande famille du football aurait dû se réunir début juin à Addis-Abeba, au siège de l’Union Africaine. Car c’est ce qui était prévu, il y a un an : que le 70e Congrès de la Fédération internationale de football (FIFA) et une réunion du gouvernement (Conseil) de la FIFA se tiennent en Éthiopie.

Mais, dans le monde du nouveau coronavirus, le Conseil de la FIFA va se dérouler ce 25 juin, par visioconférence. Et l’assemblée générale (Congrès) de l’instance faîtière du football mondial aura lieu le 18 septembre, en ligne également.

Quant au foot africain, qui devait initialement organiser son congrès les 3 et 4 juin dans la capitale éthiopienne, il va vivre une fin de mois crispante.

Davantage ou moins de matches internationaux ?

Le Conseil de la FIFA va en effet se pencher sur le calendrier des matches internationaux masculins. Un calendrier largement perturbé par la pandémie de Covid-19. Les trêves internationales de mars et de juin ayant été annulées, les qualifications de nombreuses compétitions ont pris du retard. À commencer par celles de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, dont la phase finale est programmée du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun.

Il reste quatre journées à disputer avant la fin de l’année. Si la FIFA décide de supprimer la prochaine fenêtre (31 août-8 septembre) pour des raisons sanitaires, il en restera encore deux (5 au 13 octobre, puis 9 au 17 novembre). Ce serait suffisant pour boucler les éliminatoires de la CAN 2021. Mais il n’y aurait alors plus de marge de manœuvre pour organiser le tirage au sort puis la phase finale aux périodes prévues, alors que l'évolution de la pandémie de Covid-19 reste très incertaine. Un report de la compétition en juin-juillet 2021 ou début 2022 serait alors moins risqué (mais pas sans conséquences) que le fait de maintenir la Coupe d'Afrique en janvier.

À l’inverse, la FIFA pourrait décider de réaménager le reste du calendrier 2020, de telle sorte que les équipes nationales puissent disputer davantage de rencontres. C’est d’ailleurs ce qui devrait se produire, si l'on en croit la confédération européenne (UEFA). « Les périodes de football pour équipes nationales d’octobre et de novembre 2020 comprendront désormais trois rencontres rapprochées au lieu de deux », affirme ainsi l’UEFA dans un communiqué daté du 17 juin. Dans ce cas de figure, la CAN 2021 pourrait à plus forte raison se jouer aux dates fixées.

Réunion de la CAF le 30 juin

La FIFA pourrait aussi décider de ne justement rien décider de majeur, ce 25 juin, son attention se focalisant sur la désignation du/des pays hôte(s) pour la Coupe du monde féminine 2023 (Colombie ou le duo Australie-Nouvelle-Zélande).

La Confédération africaine de football (CAF) évaluera, elle, les conséquences des éventuelles décisions prises par la FIFA, le 30 juin. Le Comité exécutif (ComEx) de la CAF se réunit ce jour-là. Ce ComEx s’annonce particulièrement chargé, entre lafin des coupes d’Afrique de clubs à re-plannifier, le CHAN 2020 à recaser, et un probable report de la CAN féminine 2020. Signe de l’importance de cette réunion, le président de la CAF, le Malgache Ahmad, s’exprimera dans la foulée à l’occasion d’une visioconférence de presse.

