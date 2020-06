CAN 2021: les qualifications ne reprendront pas en septembre

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé ce 25 juin 2020 que les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 ne reprendront pas en septembre. Une décision qui pourrait menacer la tenue de la phase finale au Cameroun aux dates prévues (9 janvier-6 février).

La Fédération internationale de football (FIFA) n’a pas ruiné les espoirs de voir la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun se dérouler comme prévue du 9 janvier au 6 février. Mais la FIFA a réduit ce 25 juin 2020 les chances d'assister à la CAN 2021 dans six mois.

Le Conseil de la FIFA a en effet décidé de « reporter » la trêve internationale de septembre, sur laquelle la Confédération africaine de football (CAF) comptait grandement pour faire avancer des qualifications bloquées à deux journées (sur six) à cause de la pandémie de Covid-19. Sens expliquer à quand elle serait reportée.

Des qualifications étendues… en juin 2021

Une décision de la FIFA qui concerne la CAF et trois autres confédérations (Asie, Concacaf et l’Océanie), mais pas l’Europe (UEFA) ni l’Amérique du Sud (Conmebol). En octobre et en novembre 2020, l’UEFA aura même droit de faire jouer des matches internationaux supplémentaires.

En revanche, la FIFA a annoncé que la CAF (entre autre) bénéficierait de sept jours supplémentaires en juin 2021 pour faaire disputer quatre journées d’éliminatoires au lieu des deux initialement prévues. Ce qui devrait permettre à l’Afrique d’avancer dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Voire dans celles pour la prochaine CAN si celle-ci est reportée à janvier 2022… Une décision que pourrait prendre le Comité exécutif de la CAF, qui se réunit le 30 juin.

La Confédération africaine de football va en effet faire face à un dilemme. Doit-elle tout miser sur les fenêtres FIFA d’octobre et novembre pour boucler les qualifications à temps, avec toutes les incertitudes liées au coronavirus ? Ou doit-elle se résoudre à reprogrammer sa compétition-phare à juin 2021 ou janvier 2022 pour se prémunir d'une éventuelle désillusion dans quelques semaines ?

