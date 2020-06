Clap de fin pour Salomon Kalou au Hertha Berlin

Le Hertha Berlin et Salomon Kalou ont officialisé dimanche 28 juin leur séparation. Après six année passé au club, l’attaquant ivoirin arrivait en fin de contrat. Une décision pas étonnante au vu de la polémique née en mai lorsque l’ancien joueur de Lille avait publié une vidéo montrant son retour dans le vestiaire en train d’ignorer les gestes barrières face au coronavirus. « J’ai passé un moment fantastique au Hertha BSC avec d’excellents coéquipiers, managers et fans – que je respecte tous beaucoup. Cependant, je suis toujours très désolé pour ce qui s’est passé à la fin. Cette fin ne reflète pas du tout mon passage au Hertha », a regretté le joueur sur le site officiel du club. Avec le Herta Berlin, Salomon Kalou a inscrit 53 buts et fait 16 passes décisives en 173 matches.