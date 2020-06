Foot: la CAN 2021 au Cameroun reportée à janvier 2022

La prochaine Coupe d’Afrique des nations de football, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, a été reportée d’un an, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce 30 juin 2020. À cause de la pandémie de Covid-19, les qualifications pour la CAN 2021 risquent de ne pas être finies à temps et jouer la phase finale en juin-juillet prochain s’avère trop compliqué, notamment à cause de la saison des pluies dans le Golfe de Guinée.

Jusqu’au bout ou presque, la Confédération africaine de football (CAF) a voulu croire – ou voulu faire croire – à une Coupe d’Afrique des nations au Cameroun en janvier-février 2021. Mais ce 30 juin 2020, le gouvernement (Comité exécutif) de la CAF a ramené Camerounais et fans de foot africain à la raison. Le Comité exécutif (ComEx) a en effet décidé de reporter la phase finale de la CAN 2021 à… début 2022. Soit, en théorie, au même moment que le CHAN 2022 en Algérie et à neuf mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022).

Une décision quasi-inéluctable qui n’a, cette fois, rien à voir avec l’état de préparation du pays hôte. Après avoir dû renoncer à la CAN 2019 à cause de retards, le Cameroun doit cette fois patienter à cause de qualifications pour le tournoi qui risquent de ne pas être finies à temps.

Jouer en juin-juillet 2021, trop compliqué

La Fédération internationale de football (FIFA) a en effet décidé qu’on ne jouerait pas de matches internationaux en septembre, en Afrique. Dans ces conditions, tenter de disputer les 96 matches restants durant les seules fenêtres FIFA d’octobre et de novembre 2020 s’avèrent trop périlleux. En cas de nouvelle vague de coronavirus, il aurait été en effet quasiment impossible de boucler les éliminatoires à temps.

Restait la possibilité de jouer en juin-juillet 2021. La FIFA a d’ailleurs étendu sa fenêtre internationale de sept jours, pour la CAF (et trois autres confédérations). Mais cette option présente trop de désavantages. À cause du climat, tout d’abord : Camerounais et dirigeants de la CAF ont expliqué le 15 janvier 2020 que la saison des pluies en juin-juillet rend trop difficile la pratique du football. En raison de la concurrence audiovisuelle, ensuite : la CAN se serait déroulé durant une période où l’attention va être vampirisée par l’Euro masculin de foot et les Jeux olympiques de Tokyo.

La moins mauvaise solution consiste à décaler la Coupe d’Afrique des nations d’un an. En espérant que la conjoncture sanitaire et le calendrier sportif international seront favorables à la désormais CAN 2022…

