Emmanuel Adebayor ne retournera pas au Paraguay

L'aventure entre Emmanuel Adebayor et l'Olimpia est déjà terminée. L'attaquant avait signé avec le club paraguayen le 11 février dernier et a participé à quatre rencontres avec le club d'Asunción, avant que la pandémie de Covid-19 ne mette fin à toutes les compétitions. Ensuite, Emmanuel Adebayor était rentré chez lui au Togo. Le retour en Amérique du sud semblait compliqué. « La situation sanitaire due au virus Covid-19 entraîne des risques pour la santé du joueur pour son retour dans notre pays, avec plusieurs vols, des mesures de quarantaine, en plus des coûts logistiques élevés et de la situation économique que traverse le pays, à laquelle l'Olimpia n'échappe pas, qui nous obligent à prendre la meilleure décision pour garantir une relative stabilité économique », explique le club dans un communiqué. D’un commun accord, les deux parties ont donc décidé de mettre fin à leur collaboration.