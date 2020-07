L’Inter Milan compte sur la jeunesse et le talent d’Achraf Hakimi

Le défenseur latéral marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui était prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, a été transféré à l'Inter Milan. Le jeune Lion de l’Atlas, qui possède la double nationalité, marocaine et espagnole, a déjà participé à la Coupe du monde.

À seulement 21 ans, Achraf Hakimi a déjà une sacrée expérience. Celui qui quitte la Bundesliga pour la Serie A en Italie est considéré comme un des meilleurs arrière droit en Europe.

Après deux saisons de très bonne facture avec le Borussia Dortmund, vendu par le Real Madrid, il débarque à l’Inter Milan. Ni le Real Madrid, ni l'Inter Milan n'ont donné de détails financiers sur le transfert. Mais selon les médias sportifs italiens, l'opération se serait bouclée autour de 40 millions d'euros, plus des bonus estimés à cinq millions d'euros. Le joueur a paraphé un contrat de cinq années.

Premier Marocain à porter le maillot du Real Madrid

« Le Real Madrid et l’Inter ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Achraf Hakimi. Le club souhaite remercier Achraf pour toutes ces années d’implication, de professionnalisme et pour son comportement exemplaire depuis qu’il est arrivé au centre de formation en 2006. Le club lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure », indique un communiqué publié par le club madrilène.

Achraf Hakimi était devenu le premier Marocain à porter le maillot du Real Madrid, lancé en équipe première à l’automne 2017 par Zidane. Il profite alors de l'absence de Dani Carjaval, et est titularisé le 2 octobre contre l'Espanyol Barcelone. « Achraf était si impliqué qu'il n'a pas donné l'impression que c'était son premier match. Il a été spectaculaire. Quand Dani sera avec nous, il sera le deuxième de la hiérarchie et va jouer. Je suis très content pour lui. C'était son premier match ici au Bernabeu. Je suis satisfait de ses débuts parce que pour lui, c'est un jour important. Il a fait un grand match. Il s'en souviendra toute sa vie », avait commenté le coach.

« L'entraîneur m'a appelé au téléphone et m'a dit que j'allais jouer, qu'il fallait garder mon calme pendant le match. Je suis très heureux de mes débuts dans le meilleur club, c'est un jour que je n'oublierai jamais. [...] J'ai travaillé tous les jours pour être là. Mes collègues m'ont beaucoup aidé et jouer avec eux fait que tout est beaucoup plus facile », répondait l’intéressé. Avec Zidane, celui qui avait intégré l'école de football du Real dès ses huit ans remporte la Ligue des champions lors de la saison 2017-2018.

Élu deux fois Meilleur espoir lors des Trophées de la CAF

L’international marocain, latéral offensif ultra-rapide, élu deux fois Meilleur espoir lors des Trophées de la CAF (2018 et 2019), faisait partie des Lions de l’Atlas présents au Mondial 2018 en Russie. L’année suivante, il est aussi dans le groupe lors de la CAN 2019 en Égypte. Sous les ordres d’Hervé Renard, Hakimi, natif de Madrid, a honoré sa première sélection face au Canada le 11 octobre 2016 en amical. Il dispute son premier match officiel face au Mali dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2018.

À Dortmund, Hakimi a largement tenu la « baraque ». Lucien Favre, l'entraîneur, en a fait un des hommes de base de ses dispositifs sur le flanc droit, que ce soit dans une défense à quatre ou plus haut en piston lorsqu'ils passaient à cinq. Le Lion de l’Atlas, flashé à la plus grande vitesse lors de la saison 2018-19 en Bundesliga (36,2 km/h), a inscrit 12 buts, fait 17 passes décisives, répartis sur deux ans lors de son aventure allemande.

Il s'agit d'un énorme coup de la part de la formation italienne qui récupère un joueur de classe mondiale. Antonio Conte, qui tente depuis la saison dernière de faire gagner à nouveau le titre de champion d'Italie à l'Inter, devrait énormément compter sur lui.

