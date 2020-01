Les élections communales au Bénin fixées au 17 mai

Un bureau de vote à Cotonou, le 28 avril 2019 (image d'illustration). Yanick Folly / AFP

RFI

Au Bénin, les prochaines élections communales se tiendront le dimanche 17 mai 2020, a annoncé mercredi le Conseil des ministres. C’est le code électoral modifié et promulgué le 15 novembre qui va régir le scrutin et, attention, l’introduction du système de parrainages oblige à gagner au moins 16 villes. Cela va compter pour l’élection présidentielle de 2021. 77 conseils communaux seront élus, ce sont eux qui choisiront les 77 maires. On ne parle plus de municipales, mais plutôt d’élections communales.