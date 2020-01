Mort de Sylvain Souop au Cameroun: une commission d'enquête est créée

(photo d'illustration) «—Comment peut-on entrer dans un hôpital pour une fracture du bras et décéder quelques jours plus tard ?—», s'interrogeaient les proches de maître Souop.

Au Cameroun, quelques jours après la mort de Sylvain Souop, l'avocat de l'opposant Maurice Kamto, l'Ordre national des médecins du Cameroun a créé une commission d'enquête pour comprendre les circonstances de ce décès.

Sylvain Souop est décédé le jeudi 16 janvier à l'hôpital de Yaoundé, après un accident de voiture dans la ville de Bafoussam. La semaine dernière déjà, des membres du MRC et des défenseurs des droits de l'homme s'interrogeaient sur le drame.

Guy Sandjom, président de l'Ordre national des médecins, nous explique pourquoi il a décidé de créer cette commission. « Nous avons estimé qu’il était de notre devoir de créer une commission indépendante pour faire toute la lumière. Nous pensons qu’il est de notre rôle de donner l’éclairage qu’il faut pour que, les uns et les autres, puissent savoir ce qui s’est passé réellement. Les membres de cette commission sont des personnalités connues et reconnues sur le plan national et international. Ils vont échanger avec les praticiens qui ont pris en charge le défunt, et vont aller, même, dans la ville où le drame s’est produit pour avoir tous les éléments pour pouvoir se prononcer ».

Maître Sylvain Souop a été victime d'un accident de la circulation dans la nuit de vendredi à samedi dernier à l'entrée de la ville de Bafoussam dans l'Ouest du Cameroun. Admis à l'hôpital régional, il a ensuite été transféré à l'hôpital central de Yaoundé.

