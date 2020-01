RDC: multiplication des coupures internet en raison d’une panne

Après la coupure du réseau internet pendant toute la journée du 16 janvier, en RDC, le trafic a repris tant bien que mal. Les techniciens s'affairent pour réparer la grosse panne constatée au niveau de l'embouchure du fleuve Congo et de l’océan Atlantique.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Deux câbles, le WACS et le SAT-3, ont été endommagés à l'embouchure du fleuve du Congo, à une vingtaine de kilomètres de la côte congolaise, côté océan Atlantique. Selon Patrick Umba, le directeur général des Postes et Télécommunications de la RDC, c'est la période de grande crue qui a accéléré le débit du fleuve jusqu’à déplacer des grosses roches dans l'océan. Par ce mouvement, ces roches ont sectionné les deux câbles sur la partie qui relie la RDC et le Cameroun, affirme le responsable.

Depuis le 16 janvier, les perturbations sont quasi permanentes sur le réseau internet. Israël Mutala, président de l'association des médias en ligne de la RDC, en est très agacé : « Notre travail de collecte, notre travail de diffuseur de l’information en ligne, est sérieusement perturbé. »

Un cable bis dans l'océan Indien

Mêmes plaintes chez Scooprdc.net, le média d’analyse en ligne où collabore Innocent Olenga : « C’est notre outil de travail et cela fait fonctionner beaucoup d’entreprises. Pas seulement les médias en ligne, même les banques. Ils ont intérêt à le faire vite pour que ce désagrément ne continue pas. »

Patrick Umba assure qu'il faudra attendre trois à quatre semaines pour que la panne soit réparée, le temps que le bateau chargé de cette mission arrive de Capetown, en Afrique du Sud. Et, en attendant, un palliatif a été trouvé. La Société commerciale des télécommunications et postes emprunte le câble qui passe par l'océan Indien.

