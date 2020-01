Présidence de Félix Tshisekedi: un an après, où en sont les réformes promises ?

Il y a un an, Felix Tshisekedi, fils d'Etienne, opposant historique en République démocratique du Congo, était investi président. Après 12 mois de gouvernance, le bilan des réformes annoncées est en demi-teinte.

Felix Tshisekedi s’est rendu populaire dans les premiers mois en multipliant les mesures emblématiques comme l’ouverture de l’espace démocratique avec la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques, ainsi que l’autorisation de manifester sur tout le territoire.

La gratuité de l’enseignement primaire, sa mesure-phare, est sans doute la plus populaire tant l’éducation des enfants pesait sur le portefeuille des Congolais.

Mais avec ces réformes annoncées, à chaque fois, au bout de quelques semaines, il y a toujours un hic. Depuis presque 6 mois, les interdictions de manifester se multiplient, les atteintes à la liberté de la presse aussi. La gratuité coûte trop chère pour être entièrement financé cette année encore et des dizaines de milliers d’enseignants continuent de ne pas être payés.

Marchés sans appels d’offre….

Même scénario pour son plan des 100 jours ; beaucoup de grands projets d’infrastructures très attendus, promis pour certains depuis Mobutu. Par manque de moyens, de préparations, le programme des 100 jours s’enlise et les gouverneurs et ainsi que les populations s’impatientent.

Finalement, le point le plus sombre reste la gouvernance économique, le taux de change dévisse et les prix montent en flèche. Pour ne rien arranger, Il y a aussi quelques affaires qui ont été largement relayés par la presse et les réseaux sociaux, des marchés sans appels d’offre aux montants astronomiques aux suspicions de détournements de fonds publics.

La présidence de la République fonctionne comme un gouvernement-bis Florimond Muteba, président de l'Observatoire de la dépense publique

