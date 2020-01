Présidence de Félix Tshisekedi : un an après, quel bilan politique?

Cérémonie d'investiture du nouveau président de la RDC à Kinshasa, le 24 janvier 2019: le président sortant Joseph Kabila (G) remet l'écharpe présidentielle à son successeur Félix Tshisekedi (D). REUTERS/Olivia Acland

Texte par : RFI Suivre

Il y a un an, jour pour jour, Félix Tshisekedi, fils de l’opposant historique en République démocratique du Congo, était investi président à l’issue d’élections très controversées. Une première transition pacifique un peu particulière parce que le nouveau chef de l’État n’a quasi aucun contrôle sur les assemblées nationale, comme provinciales, dominées par son prédécesseur Joseph Kabila. Le nouveau président et son prédécesseur ont décidé de former une coalition plutôt que d’opter pour la cohabitation.