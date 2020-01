Côte d'Ivoire: Guillaume Soro porte plainte contre le procureur d'Abidjan

Guillaume Soro le 15 février 2019 à Abidjan. ISSOUF SANOGO / AFP

Alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, Guillaume Soro a déposé plainte mercredi 22 janvier à Paris notamment pour captation illicite de la vie privée et tentative d'escroquerie au jugement, contre X et contre quatre personnes dont le procureur d’Abidjan Richard Adou. Ce dernier avait diffusé le 26 décembre lors d’une conférence de presse un enregistrement sonore qui le mettait en cause.