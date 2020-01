Législatives au Cameroun: l'opposition entre en campagne en ordre dispersé

Vue de Yaoundé, la capitale du Cameroun (photo d'illustration). Tim E. White/Getty Images

Texte par : RFI Suivre

La campagne pour les élections législatives et municipales du dimanche 9 février s'ouvre ce samedi 25 janvier au Cameroun. Plusieurs partis avaient plaidé pour un nouveau report de ce scrutin, en raison du conflit qui sévit toujours en zone anglophone et de la crise politique née de la présidentielle contestée de 2018. Mais le pouvoir juge ces arguments infondés, et a décidé de maintenir la date du 9 février, une partie de l'opposition appelle donc au boycott.