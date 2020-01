Tchad: la guerre de la bière a repris cette fin de semaine

Au Tchad, c'est le Collectif contre la vie chère qui est à l’origine de la campagne de boycott (illustration) Pixabay/CC0/manfredrichter

Au Tchad, c’est la deuxième fois que les habitants de la capitale boycottent l’unique brasserie du pays. Un bras de fer oppose le brasseur à ses grossistes et aux associations de consommateurs suite à une augmentation des tarifs des boissons alcoolisées et non alcoolisées depuis le 1er janvier. Alors que plusieurs villes de province boycottent les brasseries depuis début janvier, la capitale observe, depuis hier vendredi, un deuxième week-end sans boisson à l’appel du Collectif contre la vie chère.