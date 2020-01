Centrafrique: les autorités déclarent une épidémie nationale de rougeole

Le ministre de la Santé Pierre Somse pique le premier bébé pour lancer la campagne de vaccination à Alindao (Centrafrique), le 30 janvier 2019. Charlotte Cosset/RFI

En Centrafrique, le ministre de la Santé déclare une épidémie nationale de rougeole. Bangui et de nombreux districts sont touchés. Plus de 3 600 cas ont été enregistrés et ont fait 53 morts, entre février 2019 et janvier 2020. Une augmentation de 1 400 % comparé à 2018.