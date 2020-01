Ligue des champions CAF: le Wydad et l'Espérance Tunis en quarts

La cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des champions CAF a livré ses enseignements et l'on connaît désormais six des huit équipes qui joueront les quarts. Le Wydad Casablanca a gagné sa qualification en s’imposant 3-1 face à l’USM Alger. Avec son nul 2-2 face au Raja Casablanca, l'Espérance Tunis s'est aussi qualifié.

Publicité Lire la suite

On connaît désormais six des huits équipes qui joueront les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Après le TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns qui avaient déjà validé leurs billets pour la suite de la compétition lors de la quatrième journée, c'est le Wydad Casablanca, le Zamalek, le Raja Casablanca et l'Espérance Tunis qui vont les rejoindre en quarts.

Avant même le début de son match, l'Espérance Tunis a assuré sa qualification grâce à la victoire de l'AS Vita Club 4-1 face à la JS Kabylie. Les tenants du titre ont tout de même fait le minimum syndical en décrochant un match nul 2-2 face au Raja Casablanca après avoir été mené 2-1. Un résultat qui fait les affaires des deux équipes qui verront les quarts de finale.

Avec sa victoire 4-1 contre l'USM Alger, le Wydad Casablanca a lui aussi validé son ticket pour les quarts. Les marocains ont même un chance d'accrocher la première place de leur groupe en cas de victoire lors de la dernière journée de poule face aux Mamelodi Sundowns qui comptent deux points d'avance.

Tout reste à jouer dans le groupe B

Le Zamalek est lui aussi qualifié. Les Égyptiens ont pu se contenter d'un nul 0-0 face au TP Mazembe suite au match nul entre Primeiro de Agosto et Zesco United qui leur assurait la deuxième place du groupe.

►Ligue des champions CAF 2019-2020: Calendrier et résultats

Il reste désormais deux places à prendre pour ces quarts de finale et elles se joueront dans le groupe B où tout est encore possible. L'Étoile du Sahel rencontre ce dimanche Al-Ahly. En cas de victoire, les Tunisiens s'assureront la qualification mais si Al-Ahly l'emporte tout se jouera lors de la dernière journée entre ces deux équipes mais aussi avec Al-Hilal Omdurman. Les Soudanais sont deuxièmes de ce groupe après leur victoire 1-0 face au FC Platinum.

Vendredi 24 janvier

Wydad Casablanca 3 – 1 USM Alger

Zamalek 0 – 0 TP Mazembe

Samedi 25 janvier

FC Platinum 0 – 1 Al-Hilal Omdurman

Petro de Luanda 2 – 2 Mamelodi Sundows

AS Vita Club 4 – 1 JS Kabylie

Zesco United 1 – 1 Primeiro de Agosto

Epérance Tunis – Raja Casablanca

Dimanche 26 janvier

Al Ahly – Étoile du Sahel

►Le classement des quatre groupes de la phase de poule