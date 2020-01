Congo-B: l’idée d’un dialogue inclusif fait son chemin dans l’opposition

L’opposition du Congo-Brazzaville reconnaît elle-même qu’elle est multiforme. Ses points de vue sont souvent divergents, mais, elle semble désormais partager le même avis sur la démarche à suivre avant la présidentielle de 2021. Tous les opposants ou presque appellent notamment à la tenue d’un dialogue inclusif avant cette échéance en vue d’arracher une gouvernance électorale.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Dirigeant du CAR, le Comité d’action pour le renouveau, Clotaire Mboussa-Ellah qui se réclame de l’opposition dite constitutionnelle, a fait une sortie médiatique ce week-end. Il a demandé à tous ceux qui s’opposent au régime du président Denis Sassou-Nguesso d'exiger de lui un dialogue politique inclusif en vue d’obtenir, entre autres, un fichier électoral incontestable avant la présidentielle de 2021.

« Nous avons une seule pensée : c’est le pays. Il s’agit de s’asseoir pour améliorer les conditions d’organisation d’une bonne élection. Pensez-vous que le fichier électoral actuel est bon ? Chaque fois qu’on dit élections, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent, il faut s’asseoir pour en discuter. C’est ce que nous voulons et c’est ce que nous voulons », a déclaré Clotaire Mboussa-Ellah.

L’opposition congolaise dans sa diversité veut d’un dialogue inclusif dans le seul but d’aller à une élection présidentielle propre dans un an. Autrement dit un scrutin qui ne va pas ressembler au référendum constitutionnel de 2015. Un référendum très contesté et marqué par des violences qui ont laissé des séquelles.