Algérie / Justice

Algérie: procès en appel du défenseur des droits humains Kaddour Chouicha

Un drapeau lors d'une manifestation contre le régime à Alger, le 24 décembre 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

Texte par : RFI Suivre

Kaddour Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), avait été condamné à un an de prison ferme par le tribunal d'Oran, le mois dernier. Son procès en appel se tient ce mardi. Il est notamment accusé d’outrage et violences contre des fonctionnaires et institutions de l'État.