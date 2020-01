Mali: le GSIM d’Iyad ag Ghali revendique l’attaque de Sokolo

Des soldats de l'armée malienne en exercice anti-terroriste. (Image d’illustration). AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Texte par : RFI Suivre

L'attaque de dimanche 26 janvier à Sokolo dans le cercle de Niono au Mali a été revendiquée par le GSIM le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM en arabe. Le groupe reconnait avoir perdu trois de ses hommes et assure que plus de 20 soldats ont été tués 3 capturés et 9 véhicules récupérés. Le dernier bilan officiel fait effectivement état de 20 morts. Bamako annonce aussi 60 rescapés, 5 blessés.