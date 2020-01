Sénégal: quatrième visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Dakar

Le président turc est en visite officielle à Dakar ce mardi. Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi soir, accompagné de nombreux ministres (Affaires étrangères, Défense, Industrie, Énergie), après des étapes en Algérie et en Gambie. Plusieurs accords doivent être signés. Un forum économique des représentants du secteur privé est également au programme.

C’est le quatrième déplacement de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal depuis 2013. Sa dernière visite à Dakar remonte à moins d’un an, c’était en février 2019. Recep Tayyip Erdogan est donc en terrain connu, accompagné d’une « forte délégation d’opérateurs économiques », les investisseurs turcs déjà présents dans des projets d’envergure: l’aéroport international Blaise Diagne, le complexe sportif Dakar Arena, l’habitat, la sidérurgie.

« Affinités… »

L’objectif à court terme est de porter le volume des échanges commerciaux à 400 millions de dollars. La Turquie, est un partenaire de choix pour Dakar ; la présidence sénégalaise souligne les « affinités culturelles, sociales et religieuses » entre les deux pays.

Et au-delà des relations commerciales bilatérales, cette visite va dans le sens d’une diplomatie turque très active sur le continent. Le partenariat « sud-sud » mis en avant par la Turquie est devenu géostratégique selon le chercheur Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute.

« On sait l’engagement récent de la Turquie dans la crise libyenne, les efforts de coopération militaire et sécuritaire avec nombres de pays de la région dont le Mali, le Niger et le Sénégal avec l’organisation de salon d’armement et de sécurité en lorgnant bien les marchés de la reconstruction qui ne manqueront pas dans ce Sahel en plein conflit »

La Turquie qui mise aussi sur le « soft power » -son influence-, à travers l’éducation, et la création d’un centre culturel au Sénégal.