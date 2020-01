RDC: plusieurs dizaines de morts à Beni dans une nouvelle attaque des ADF

La prise de Médina a permis aux rebelles de se disperser. Puis on a constaté une sorte de trêve après la prise de Médina. Cette trêve permet à l'ennemi de se réorganiser davantage [...] Si l'armée pouvait tourner les canons vers l'ouest et faire une fouille systématique, on pourrait faire quelque chose qui permettrait de baliser cette partie ouest et de mettre fin à l'activisme des ADF.