Mali: il y a 4 ans, disparaissait mystérieusement le journaliste Birama Touré

Vue de la capitale malienne. Le journaliste malien a disparu le 29 janvier 2016 à Bamako (image d'illustration). REUTERS/Luc Gnago

Quatre ans après la disparition mystérieuse à Bamako de Birama Touré, journaliste pour l’hebdomadaire d’investigation « Le Sphynx », ses proches sont toujours sans nouvelles de lui. Mercredi 29 janvier, des confrères et proches ont manifesté leur solidarité et réclamé plus d'action de la part des pouvoirs publics.