50e vendredi de manifestation pour le mouvement Hirak en Algérie

Manifestation du vendredi en Algérie. Reuters

Texte par : RFI Suivre

En Algérie, après 50 semaines d'action, le mouvement Hirak est toujours dans la rue. Plus d'un mois et demi après la présidentielle et l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, les revendications restent les mêmes.