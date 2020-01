Centrafrique: Bangui se dote d’une morgue moderne

Un budget de 300000 euros a été consacré à la mise aux normes de la chambre mortuaire. Charlotte Cosset/RFI

Texte par : RFI Suivre

Les installations du Centre national hospitalier universitaire de Bangui ont été rénovées et agrandies par le PNUD via des fonds américains. Une structure qui va bénéficier à l’hôpital et aux communautés, mais aussi dans le cadre de l’optimisation des procédures judiciaires de la Cour pénale spéciale.