Guinée: la vidéo d'une femme utilisée comme bouclier par des policiers indigne

La vidéo que nous avons vue sur la toile ne fait honneur à personne. Même dans une zone rebelle, on ne peut pas trouver de tels comportements. Quand le ministre m'a transféré la vidéo hier, je n'ai même pas pu dormir. Connaissant mes agents, j'ai dit que j'allais faire le tour pour retrouver celui qui a fait ça. Ce matin, j'ai convoqué tous les commandants d'unités, on a visionné. Un capitaine a été distingué, il a été arrêté et il en répondra car ce qu'il a fait vient de lui. Je ne cautionne pas l'acte que l'agent a fait ne vient pas de nous, ni du ministre de la Sécurité, ni directeur général, ni même de son commandant de compagnie, ce sont des comportements isolés [...] On est en train de rencontrer la femme. Si elle a le courage ; si elle a des séquelles morales, physiques, qu'on puisse la prendre en charge. Qu'elle sache que la police guinéenne n'est pas une telle police. je suis désolé, le brigadier a déconné, il répondra de son méfait. Je demande à cette femme, son mari, sa famille pardon en tant que directeur général de la police.