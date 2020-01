Présidentielle au Togo: entretien avec Mohamed Tchassona Traoré

L'alternance est possible si les Togolais le veulent. Le peuple du Togo qui a tant souffert, a subi et qui aujourd'hui est en proie à des divisions, à des haines, à un certain nombre de récriminations, doit pouvoir le traduire le jour du vote en sortant massivement pour porter leur choix sur des candidats à même de pouvoir présenter des projets réalistes pour ce pays et qui soient porteurs d'espoirs.