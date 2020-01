RDC: à Bukavu, le laboratoire pharmaceutique de l'Église part en fumée

Dans l’est de la RDC, l’Église catholique de Bukavu a perdu mercredi dernier son laboratoire de fabrication des produits pharmaceutiques. Ce laboratoire appartenait au bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM). Il a été consumé par un feu dont l’origine serait dû aux perturbations liées aux coupures électriques.

Publicité Lire la suite

C’est ce laboratoire qui a contribué à la production du chlore pour lutter contre l’extension du virus Ebola au Sud-Kivu.

Le visage fermé, déçu, l’archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, assiste à l’évacuation des décombres.

Pour lui, c’est une perte importante : « Je sais qu’il y a de quoi paniquer parce que nous travaillions au niveau de toute la province, dans les 34 zones de santé. Nous fournissions par exemple toutes les perfusions et d’autres produits de toutes sortes que nous donnions ; ce qui fait que le coût sera très lourd. Je crois que la province est consciente de la gravité. »

Une autre déception, celle du directeur du BDOM, l’abbé Paul Babikire, qui s’inquiète déjà pour la réhabilitation et les fonds à trouver : « C’est vrai que ça va demander à peu près un million et demi de dollars pour rétablir encore le bâtiment, et aussi l’équiper ça peut demander un million. C’est une grande perte vue l’importance par rapport à ce qu’il offre comme service d’approvisionnement en médicament et service d’emploi... »

Le ministre de la Santé Cosmos Bishisha est arrivé sur le lieu du drame, il a promis l’implication du gouvernement pour la réhabilitation.