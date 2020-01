Zimbabwe: le milliardaire Strive Masiyiwa va payer les salaires des médecins

Strive Masiyiwa en novembre 2015 à New York. Jemal Countess/Getty Images International Rescue Committee/AFP

Texte par : RFI Suivre

Citoyen zimbabwéen et fondateur d’un groupe de télécom (Econet), il a promis de financer une partie du salaire des médecins des hôpitaux publics pendant les six prochains mois. Ces médecins sont en grève depuis plus de quatre mois déjà pour dénoncer leurs conditions de travail et surtout leur salaire, qui s'est effondré en raison de l’hyperinflation que connait le pays.