Congo-B

Congo-B: des ONG exigent la libération de cinq activistes de mouvements citoyens

Vue de Brazzaville, capitale du Congo. (image d'illustration) Wikimedia/Jomako

Texte par : RFI Suivre

Regroupées au sein de la plateforme d’organisations de défense des droits de l’homme et la démocratie, des ONG congolaises ont dénoncé samedi 1er février l’arrestation « arbitraire » survenue en novembre et décembre 2019 de cinq jeunes activistes des mouvements Ras-le-bol et Incarner l’espoir. Elles ont surtout exigé leur libération immédiate.