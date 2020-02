Consommation

RDC: les causes de la hausse des prix des denrées de première nécessité

Certains produits de première nécessité comme le sucre, les haricots ou le maïs ont vu leur prix flamber en RDC (image d'illustration) (cc) Flickr/Chad Kellog

Texte par : RFI Suivre

Le gouvernement congolais a annoncé des mesures pour tenter de contenir la hausse des prix des biens de première nécessité. Sucre, poulet, haricots maïs, depuis plusieurs mois déjà, le prix de ces denrées parmi les plus consommées flambe. Le ministère de l’Économie invoque des causes monétaires liées à la variation du taux de change, mais aussi des causes conjoncturelles. Quelles sont ces causes identifiées ?