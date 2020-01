RDC: l’ACAJ établit une liste de bâtiments spoliés au profit des cadres du FCC

Vue de Kinshasa, la capitale de la RDC en janvier 2019 (illustration). John Wessels/Bloomberg via Getty

L’Association congolaise d’accès à la justice, l’ACAJ, dit avoir enquêté et établi une liste d’une centaine de bâtiments spoliés pour la seule ville de Kinshasa, une centaine de plus dans le reste du pays. Le tout pour des dignitaires du régime de Joseph Kabila et leurs proches.