Les performances économiques de l'Afrique se poursuivent, selon la BAD

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, salue les performances des économies africaines (image d'illustration) REUTERS/Amit Dave

Texte par : RFI Suivre

La Banque africaine de développement a publié son rapport 2020 sur les perspectives économiques du continent. Un rapport placé sous le thème de la formation de la main-d’œuvre de demain. Et pour stimuler la croissance et la productivité, la BAD recommande aux États africains d’investir plus dans le capital humain.