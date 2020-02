Congo-B: la proposition de l’UPADS de reporter la présidentielle fait polémique

Pascal Tsaty Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS (imaged'illustration) LAUDES MARTIAL MBON / AFP

Pascal Tsaty-Mabiala, leader de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) et chef de file de l’opposition, a souhaité fin décembre que la présidentielle initialement prévue en 2021 soit repoussée en 2023. Cette proposition est boudée non seulement par certains opposants, mais elle ne passe pas non plus aux yeux d’autres cadres de l’UPADS.