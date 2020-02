Le Maroc poursuit son offensive diplomatique sur le Sahara Occidental

La question du statut du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole toujours classée « territoire non autonome » par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario.

Plusieurs pays africains ont récemment ouvert des consulats au Sahara Occidental, ou prévoient de le faire cette année. L'agence de presse marocaine cite notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon, les Comores et la Centrafrique. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a déclaré que cela « vient renforcer la réalité que le Sahara est marocain ».

Le Maroc contrôle 80% de ce territoire, qui est encore considéré comme « non autonome » par les Nations unies. Le Front Polisario réclame, depuis des années, un référendum d'autodétermination pour les populations sahraouies. Le mois dernier, le Parlement du royaume a également adopté deux textes de loi, qui intègrent les eaux du Sahara Occidental à son espace maritime. La CAN de futsal se déroule actuellement à Laayoune.

Pour Khadija Mohsen-Finan, enseignante-chercheure à l'université Paris 1, spécialiste du Maghreb, le Maroc mène une offensive diplomatique depuis plusieurs mois. « Le Maroc va plus loin dans cette mise en avant de son appropriation du Sahara occidental pour plusieurs raisons, explique-t-elle au micro de Magali Lagrange.

Parce que l’Union européenne ne lui demande pas d’être contre, parce qu’il est face à une Espagne qui est affaiblie et qui est maintenant dirigée par une formation politique qui est favorable à ce genre d’action, et parce que l’Algérie est très affaiblie et plutôt centrée sur ses problèmes intérieurs et que donc cette conjoncture générale lui donne les moyens d’aller beaucoup plus loin dans son offensive sur le Sahara occidental.

Il ne faut pas oublier que le Maroc est considéré comme un pays clef pour l’Union européenne, dans sa gestion des flux d’immigrés que le Maroc retient dans le sud de son territoire pour les empêcher d’aller notamment en Europe. »

