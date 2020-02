Nouvelle rencontre entre Museveni et Kagame pour tenter d'apaiser les tensions

Depuis des mois, le torchon brûle entre Paule kagame (G) et son homologue ougandais Yoweri Museveni (D). (image d'illustration) Photo: Michele Sibiloni

Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont rencontrés à Luanda dimanche lors d'un sommet sous la médiation du président congolais, Félix Tshisekedi, et du président angolais João Lourenço. Le but : apaiser les tensions entre le Rwanda et l’Ouganda. C'est le troisième sommet de ce type.