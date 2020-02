Les pays africains sur le pied de guerre face au coronavirus

Un avion de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a atterri à l'aéroport de Benslimane, entre Rabat et Casablanca, le 2 janvier 2020. Au total, 167 Marocains en provenance de Wuhan se trouvaient à bord, dont 52 femmes, a précisé l'agence MAP. FADEL SENNA / AFP

Face à l'épidémie de coronavirus apparue en décembre à Wuhan, dans le centre d ela Chine, qui a déjà fait plus de 300 morts et contaminé plus de 14 000 personnes, plusieurs pays africains ont annoncé des mesures de précaution sanitaires supplémentaires, ainsi que des rapatriements. Le Botswana vient de détecter cinq cas suspects, en provenance de Wuhan, qui viennent d'être placés en quarantaine.