RDC: attaque meurtrière à Mamové, dans le territoire de Beni

Dans l'est de la RDC, des hommes armés ont attaqué un poste de police dans la nuit de vendredi à samedi, la localité de Mamové, dans le territoire de Beni, dans le Nord-Kivu. D'après la société civile sur place, il y aurait au moins neuf morts et sept blessés.

Vers 19h, des combattants Maï-Maï ont attaqué le poste de police de la ville. Les échanges de tirs ont duré près de quatre heures. « On a entendu beaucoup de bruit, explique Kinos Katuho, président de la société civile de Mamové. On s'est demandé ce que c’était. On a été obligé de fuir et de se cacher dans des maisons. Le matin, des forces de sécurité nous ont dit : "nous étions attaqués par des éléments des Maï-Maï." »

Kinos Katuho explique que cinq personnes ont été retrouvées mortes dans une maison et estime que les circonstances de leurs décès pose question, la maison se trouvant « à 150 mètres environ des positions de la police ». Quatre autres corps ont également été découverts. Il s’agirait de trois civils et d’un Maï-Maï, selon lui.

« Pour le moment, le village est vide. Toute la population a fui dans différentes directions. La situation est très compliquée à Mamové », déplore le président de la société civile de la localité.

Le récit de Kinos Katuho président de la société civile de Mamové