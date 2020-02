La Somalie décrète l'état d'urgence face aux criquets pèlerins

Un automobiliste traverse un nuage de criquets pèlerins à la périphérie de Dusamareb dans la région de Galmudug, en Somalie, le 22 décembre 2019. REUTERS/Feisal Omar/File Photo

Texte par : RFI Suivre

C'est le premier pays de la région à le faire. La Somalie déclare « urgence nationale » face à l'invasion de criquets pèlerins, qui touche actuellement la Corne de l'Afrique. Des millions de ces insectes, capables de parcourir 150 km par jour, sont descendus jusqu'au Kenya, et menacent les cultures et la sécurité alimentaire. La Somalie et l'Éthiopie n'avaient pas vu d'essaims d'une telle ampleur depuis 25 ans.