À quand l’envoi d’un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières?

Des soldats tchadiens sur des chars saluant la foule à Ndjamena, le 11 décembre 2015, à leur retour de mission du Niger voisin. BRHAIM ADJI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Lors de son dernier déplacement au Tchad, une semaine après le sommet de Pau, la ministre française des Armées, Florence Parly, a évoqué le déploiement d'un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières. Le Tchad est notoirement connu pour disposer de l'une des armées les plus expérimentées et les plus efficaces de la région. Aucune date n'a été fixée jusqu'ici pour ce déploiement, en raison notamment de questions encore en suspens.