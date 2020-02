Les rêves de la cinéaste sud-africaine Karabo Lediga au Festival de Clermont

Karabo Lediga, la réalisatrice sud-africaine présenté « What Did You Dream ? » au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

« What Did You Dream ? »(« Qu’as-tu rêvé ? »), le film de la cinéaste sud-africaine Karabo Lediga a fêté sa première mondiale à Clermont-Ferrand, dans la compétition internationale du plus grand festival au monde dédié au court métrage. Une histoire sur les Blancs et les Noirs, le rêve et l’espoir, et une enfance sud-africaine portée à l’écran. Entretien.

RFI : Qu’avez-vous rêvé en venant au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand ?

Karabo Lediga : J’ai rêvé que des gens de mon pays et de mon continent puissent être vus dans le monde entier. Je souhaite portraiturer des gens comme moi, avec des histoires équilibrées, nuancées et ordinaires, sans violence. Des histoires d’enfance comme je les ai vécues. J’ai grandi en Afrique du Sud et montre l’expérience de beaucoup de Sud-Africains. Je veux raconter des petites histoires un peu décalées et amusantes sur la vie quotidienne en Afrique. Et c’est exactement ce que j’avais rêvé.

Votre film raconte la relation entre la grand-mère Koko et sa petite fille Boipelo. À quelle époque et à quel endroit se déroule l’histoire ?

La base de l’histoire est mon enfance au début des années 1990, à Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du Sud. C’était l’époque de la transition politique du régime de l’Apartheid vers la « liberté ». Ma grand-mère s’est toujours occupée de nous pendant les vacances scolaires. Une fois quand j’étais chez elle, mon grand-père était en train de mourir. Il y avait beaucoup de tension à la maison. Moi, comme j’avais onze ans et j’étais l’aînée dans la famille, j’ai été la première qui pouvait profiter de la nouvelle « liberté » et aller dans l’école des Blancs. Tout le monde disait : « Tu auras plein de succès, c’est le rêve devenu réalité après la chute de l’Apartheid. Tu vas gagner. » Mais, en tant qu’enfant, je ne voulais pas être séparée de ma famille. Le film raconte la nervosité et les tensions qui régnaient à l’époque par rapport à cette nouvelle liberté. Même si l’on s’est bien amusé, qu'on a joué et mangé du porridge chez ma grand-mère.

« Je veux rêver et gagner », dit la jeune fille de façon très décidée à sa grand-mère. Pour vous, rêver signifie gagner ?

Ce jeu auquel ma grand-mère et beaucoup d’autres grand-mères dans le township ont joué est un jeu proposé surtout par des Chinois. Ils viennent chez vous et vous demandent sur quels numéros vous voulez parier. C’est une sorte de loterie. Dans la croyance populaire, ces numéros viennent des rêves des enfants. Tous les matins, les grand-mères demandent alors aux enfants : « qu’est-ce que tu as rêvé » ? Quand tu ne te souviens pas, ta grand-mère sera très déçue. En tant qu’enfant, la seule chose que tu veux faire est de te souvenir de tes rêves pour faire gagner ta grand-mère.

Par exemple, quand tu rêves de voler dans le ciel, tout le monde verra un oiseau, il y aura alors le numéro douze à jouer. Quand ce numéro gagne, tout le monde dira « bien joué » et la grand-mère te donnera des sucreries. Donc, on adore rêver. Mais moi, je n’avais pas réussi à me souvenir de mes rêves ! Pour nous, enfants, le rêve est devenu une monnaie d’échange.

La grand-mère met en garde sa petite fille : « tu ne peux pas aller à l’école des Blancs avec des genoux noirs ». Et le frère de Boipelo remarque : « peut-être qu'elle ne peut pas se souvenir de ses rêves, parce qu’elle va bientôt aller à l’école des Blancs. »

What Did You Dream ?, est-ce aussi un film sur les Blancs et les Noirs ?

Oui, parce que, quand tu vas à l’école des Blancs, cela signifie de t’éloigner de ton identité noire. Tu apprends à parler anglais comme des Blancs, puisque notre langue maternelle n’y est pas enseignée. On y apprend à s’asseoir et à manger correctement à la façon des Blancs. Tu deviens très différent par rapport à ton origine. Par exemple, ma manière de parler est du bon anglais, parce que j’étais dans une bonne école. Ainsi, j’ai obtenu un statut plus haut. Pour le film, je me suis souvenue d’où venait cette « aliénation ».

On vous a aussi donné le surnom « noix de coco ».

Pour certains, je suis noire à l’extérieur et blanche à l’intérieur. Pour eux, je n’appartiens plus à la communauté noire. C’est l’identité de mon rôle principal dans le film : elle s’éloigne de ses origines. Et elle pense aussi que c’est ça la cause pourquoi elle n’arrive plus à rêver. Elle est devenue blanche, donc, elle ne peut plus rêver.

En Afrique du Sud, vous n’êtes pas connue en tant que cinéaste mais en tant qu'humoriste. Vous et votre frère, comédien stand up, êtes considérés comme la famille qui fait rire l’Afrique du Sud. Pourquoi votre premier film est-il devenu si sérieux ?

Tout le monde pense que je suis drôle et je ne sais pas pourquoi. En même temps, mon frère serait d’accord avec moi pour dire que j’étais toujours celle qui était plus honnête avec elle-même. Je suis très sensible, plutôt sérieuse et je pleure facilement. Donc, cela fait du sens d'avoir fait un film plutôt sérieux. J’ai le sentiment d’avoir trouvé ma vraie voix, parce que j’ai aussi un côté plus sombre.

Quel est le statut du court métrage en Afrique du Sud ?

Malheureusement, en Afrique du Sud, les courts métrages sont souvent considérés comme de l’entraînement ou comme une simple carte de visite. Personnellement, je trouve cela injuste. En Afrique du Sud, on n’a pas encore compris qu’on peut aussi vendre des courts métrages. Ici, à Clermont-Ferrand, j’ai découvert qu’il y a un vrai marché pour les courts métrages, avec des acheteurs, des agences… Je n’y avais jamais pensé avant. Quand je vais rentrer en Afrique du Sud, je verrai tout à fait différemment les courts métrages.

► What Did You Dream ? (19’53), de la cinéaste sud-africaine Karabo Lediga, présenté dans la compétition internationale au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, du 31 janvier au 8 février.

