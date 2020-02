RDC: début des réformes destinées à augmenter les recettes de l’État

Le logo du Fonds monétaire international (FMI) à l'extérieur du bâtiment du siège à Washington, aux États-Unis. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

En République démocratique du Congo, l’un des plus gros enjeux cette année sera la mobilisation des recettes de l'État. Le président Tshisekedi en a fait une priorité nationale et s’est engagé avec son gouvernement dans un pré-programme avec le Fonds monétaire internationale qui vise à réduire les dépenses et maximiser les recettes du pays.