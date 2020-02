REPORTAGE

Au Sénégal, avec les survivantes du cancer du sein

Audio 03:35

Le camion de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) permet aux femmes un dépistage gratuit d'éventuels signes d'un cancer du sein. W. de Lesseux/RFI

Ce 4 février a lieu la Journée mondiale de lutte contre le cancer, responsable de près d’un décès sur six dans le monde d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de 9 millions de morts chaque année. La mortalité est bien plus élevée dans les pays en voie de développement. Au Sénégal, le cancer du sein reste le plus fréquent, avec environ un millier de cas par an. D’après les spécialistes, une femme sur trois seulement survit à la maladie.