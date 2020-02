Burundi: face à l'invasion de criquets, le ramassage à la main

Le Burundi se prépare à faire face à une éventuelle invasion de criquets pèlerins qui sévissent dans des pays de la région, au Kenya et en Somalie.

Au Burundi, le ministre ayant en charge de l'agriculture et de l'élevage a annoncé le 4 février au cours d'une conférence de presse, que son ministère s'est déjà préparé à faire face à ce « fléau » si jamais les criquets arrivaient au Burundi, en mettant en place notamment un comité interministériel de suivi, une commission chargée du suivi technique ou encore en lançant une campagne de sensibilisation de la population à ramasser ces criquets et à les consommer s'ils envahissaient leurs champs.

« Le ministère a déjà identifié les méthodes destinées à lutter contre une éventuelle invasion de criquets pèlerins au Burundi : le ramassage de ces criquets à la main et la pulvérisation de pesticides, explique le ministre, Déo-Guide Rurema. Mais l’utilisation de pesticide ne sera pas notre premier choix car elle nécessite une pulvérisation sur une grande surface et par un avion, ce qui pourrait entraîner des effets néfastes pour les hommes, sans oublier la pollution de l'environnement et surtout de l’eau et de l’air. Ces criquets tués par les pesticides vont être mangés par les oiseaux et même par les hommes ».

Burundi : Déo-Guide Rurema, le ministre de l'Agriculture, s'exprime sur l'invasion de criquets

