Coronavirus: le cri du cœur des parents d’étudiants sénégalais confinés à Wuhan

Les proches des 13 étudiants sénégalais confinés dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, ont tenu mercredi 5 février une conférence de presse à Dakar pour demander leur retour immédiat.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Les parents de 13 étudiants sénégalais confinés à Wuhan, en Chine, ont lancé un « cri du cœur ». Le président Macky Sall a déclaré –ce lundi 3 février- que la question du rapatriement n’était « pas simple », que le Sénégal n’avait « pas les moyens » de les faire rentrer et de les prendre en charge en toute sécurité, en évoquant « une logistique hors de portée ». Une déclaration qui suscite l’incompréhension des familles des étudiants. Réunis en collectif, ils ont tenu une conférence de presse mercredi à Dakar, pour demander leur retour immédiat.

El Hadj Malick Coulibaly ne quitte pas son téléphone, et garde un œil sur l’application WhatsApp. Son fils Younouss étudie à Wuhan depuis 2 ans, en génie informatique : « On communique tous les jours. Chaque matin je l'appelle. Il me dit : "le truc devient de plus en plus difficile" ».

Le collectif se dit « meurtri et amer » après la déclaration du président. Abdoulaye Sall, père d’un étudiant en génie civil à Wuhan « On ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État s'adresse à la nation pour dire que la République n'a pas les moyens de rapatrier 13 étudiants. Cela nous a fait un choc terrible. Nous nous sommes réunis avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur qui nous a fait que des promesses vides "nous allons mettre en place une cellule..." Ce n'est pas ce que nous demandons ».

Les familles des étudiants rappellent la bonne gestion par le Sénégal de l’épidémie Ebola. Mandiaye Kane avait conseillé à son petit frère d’aller étudier à Wuhan « Monsieur le président de la République Macky Sall, on vous demande solennellement, si c'était votre fils qu'alliez-vous faire ? J'ai mon fils qui est au fond du trou, je lui tourne le dos. Je ne peux pas... "au revoir bye-bye"... C'est inacceptable... ».

Très ému, Mandiaye Kane ne peut pas terminer sa phrase. De son côté le ministre de la Santé appelle à ne pas « galvauder » les propos du chef de l’État, et répond que « le Sénégal ne dispose pas à ce jour d’un dispositif sécuritaire et sanitaire pour ramener les étudiants sénégalais ».

Le Sénégal ne dispose pas à ce jour d'un dispositif sécuritaire et sanitaire pour ramener les étudiants sénégalais #Wuhan. Toutefois l'état va continuer à les assister #kebetu #senegal pic.twitter.com/kjRYuYFXUw Ministère de la Santé et de l'Action sociale SEN (@MinisteredelaS1) February 5, 2020