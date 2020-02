Des parlementaires de la francophonie en mission d'évaluation au Bénin

Le secrétaire général du Parlement francophone Jacques Krabal s'est rendu à Cotonou avec 12 autres parlementaires de la francophonie. AFP/Jacques Demarthon

Texte par : RFI Suivre

Une mission « d’informations et de contacts » de 13 parlementaires de la francophonie à Cotonou s’est achevée mardi 4 février. Pendant 3 jours, ils ont rencontré et écouté les acteurs politiques, la société civile, les diplomates et la presse.