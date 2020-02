Rapatriés de force au Rwanda, les proches des ex-rebelles se sentent perdus

Des réfugiés rwandais dans le camp de Nyamunyunyi, en RDC, décembre 2019 (photo d'illustration). RFI/William Basimike

Texte par : RFI

Femmes et enfants ont été rapatriés de force dans le sillage des quelque 300 combattants rwandais capturés en décembre par l’armée congolaise dans l’est de la RDC et transférés aux autorités rwandaises. Alors que les lignes entre civils et rebelles sont floues, beaucoup de familles prises en charge à Nyarushishi ne comprennent pas bien leur situation.